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Корбан заявил, что менеджмент Кабмина не годится для войны

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан считает, что Кабинет министров ничего не делает, чтобы показать, что он работает в режиме военного штаба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в комментарии "Днепр оперативный".

"На сегодняшний день ввели систему прозрачно, многие тендеры, которые проводит, в частности, горсовет Днепра для закупки армии различной помощи (резины, зимней формы, дронов) идут уже за месяцем - по два. И я честно говорю, я не понимаю, как мы можем публиковать или выкладывать в открытый доступ данные, связанные с закупками для военных. Это просто какое-то вредительство и все. И я, честно говоря, чувствую себя как один в поле воин. И я не буду распинаться, но приходится работать в тех условиях, которых приходится", - заявил Корбан.

По его мнению, если смотреть на помощь армии, энергетике и инфраструктуре и заботу о людях - видно, что Кабмин не готовился или они не знали, что такое может быть.

"Я лично публично боялся это озвучивать. Кто бы сказал, что подсказываю врагу или что-то еще, но я об этом говорил в частных разговорах с разными чиновниками офиса Президента в мае: говорил, что ударят по энергетической инфраструктуре, вот это будет беда. Это вызовет коллапс во всем. Поэтому нужно готовиться: нужно приобретать резервные мощности, генераторы, трансформаторы. В случае попадания ракет нужно будет заменить и переключить сети. Другую инфраструктуру, которую возможно, защитить бегами и блоками, не знаю песком, конструкциями какими-то", - добавил он.

Корбан настаивает, что Кабмин должен думать на 3 шага вперед, принимать решения и делать какие-то действия, или попросить, обратится, сказать, что делать местным властям.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия Днепра решили выплатить горожанам до 500 тысяч грн компенсаций за ущерб, нанесенный обстрелами Россией.

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Геннадий Корбан