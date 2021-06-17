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Корбан заявил, что подал исков на 1 млрд грн к совладельцу "Цитруса"

Автор: РБК-Украина

Юристы бизнесмена Геннадия Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группы юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

Об этом Корбан написал в Facebook.

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты тщательно изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - отметил он.

Корбан сообщил, что речь идет об оптимизации налогов "путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов", передачи оборотных товаров на "безвозмездной основе" фирмам-сателлитам и "многолетней" серой "растаможки товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации".

Напомним, 1 марта 2021 года Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Сегодня сеть представлена более чем 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и другие.

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Геннадий КорбанЦитрус