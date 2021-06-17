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Корбан заявив, що подав позовів на 1 млрд грн до співвласника "Цитруса"

Автор: РБК-Україна

Юристи бізнесмена Геннадія Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги до правоохоронних та податкових органів.

Про це Корбан написав у Facebook.

"Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не заведено говорити вголос", - зазначив він.

Корбантакож повідомив, що мова йде про оптимізацію податків "шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів", передачі оборотних товарів на "безоплатній основі" фірмам-сателітам і "багаторічне" сіре "розмитнення товарів компанією "Цитрус", яка нібито дбала про свою репутацію".

Нагадаємо, 1 березня 2021 року Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-Інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.

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Генадій КорбанЦитрус