Корбан заявив, що подав позовів на 1 млрд грн до співвласника "Цитруса"

Юристи бізнесмена Геннадія Корбана подали позовів на загальну суму понад 1 млрд грн до партнера-співвласника компанії "Цитрус" Григорія Топала і групи юридичних осіб, які він контролює, а також підготували скарги до правоохоронних та податкових органів.

Про це Корбан написав у Facebook.

"Трьох місяців було достатньо для того, щоб провести глибокий аналіз і аудит діяльності компанії. Фахівці ретельно вивчали документи. І виявили речі, про які не заведено говорити вголос", - зазначив він.

Корбантакож повідомив, що мова йде про оптимізацію податків "шляхом незаконної переуступки боргів без згоди кредиторів", передачі оборотних товарів на "безоплатній основі" фірмам-сателітам і "багаторічне" сіре "розмитнення товарів компанією "Цитрус", яка нібито дбала про свою репутацію".