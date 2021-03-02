Корбан рассказал о подробностях сделки по покупке 50% доли в "Цитрусе"

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, зачем купил долю в 50% торговой сети "Цитрус". По его словам, переговоры с партнерами велись с лета.

Об этом он рассказал в интервью "Лиге".

"Я здесь выступаю в роли инвестора. Я купил основную компанию, которая владеет торговой маркой, и на которой будут сконцентрированы основные обороты, поставки техники. Мне принадлежит ряд магазинов, которые "Цитрус" арендует под свои ритейл-цели", - заявил Корбан.

По его словам, в ближайшее время будет переведен юридический адрес компании из Одессы в Днепр.

Кроме того, Корбан рассказал, что переговоры с партнерами велись с лета. Когда произошел конфликт, они искали третьего, кто выкупит долю. Ему предложили как инвестору.

"Мне интересен ритейл. У меня есть сетевой бизнес. Он связан с медицинскими товарами. У нас есть и менеджмент, и опыт. Мы как инвесторы зашли", - добавил Корбан.

Также он сообщил, что в планах оптимизация компании. Сейчас она разбита на шесть-восемь компаний.

"Партнеры до этого вели не очень прозрачную деятельность. Одна компания брала кредиты, другая - привозила технику под залог и отдавала их. Третья занималась арендой, четвертая владела торговой маркой и т.д. Она должна стать прозрачной. Я купил основные компании, которые держали торговую марку, трейдинг непосредственно. Планируем оперировать этим бизнесом, расширять сеть", - сообщил Корбан.