Корбан: на территории Днепра и области нет вражеских ДРГ, а те, что были, уже задержаны

"Могу заверить граждан, что на территории нашей области сейчас нет ДРГ. Те, что были, уже задержаны. Мы обнаруживаем эти группы на ранней стадии - когда их забрасывают. Думаю, они боятся сюда заходить. Днепропетровская область сейчас - это укрепленный район. Своего рода Сталинград. Поэтому они сейчас останавливаются, не доезжая до наших городов", - подчеркнул Корбан.

Также по его словам, города и украинская армия обеспечены едой. Военные подразделения и их семьи, находящиеся на территории области, размещены в комфортных условиях.

"Мы внимательно следим за оперативной ситуацией на фронте. Военные выполняют надлежащие действия, чтобы отразить агрессию РФ. Враг не пройдет", - добавил он.

Корбан также поблагодарил днепрянам и жителям области за высокий уровень самоорганизации, оперативное передачи сведений о вражеские метки и четкое соблюдение комендантского часа.