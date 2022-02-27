Корбан: на території Дніпра та області немає ворожих ДРГ, а ті, що були, вже затримані

"Можу запевнити громадян, що на території нашої області нині немає ДРГ. Ті, що були, вже затримані. Ми виявляємо ці групи на ранній стадії - коли їх закидають. На території області немає російських військ. Думаю, вони бояться сюди заходити. Дніпропетровщина нині - це укріпрайон. Свого роду Сталінград. Тому вони нині зупиняються, не доїжджаючи до наших міст", - наголосив Корбан.

Також за його словами, міста та українська армія забезпечені їжею. Військові підрозділи та їхні родини, що перебувають на території області, розміщені в комфортних умовах.

"Ми уважно стежимо за оперативною ситуацією на фронті. Військові виконують належні дії, аби відбити агресію РФ. Ворог не пройде", - додав він.

Корбан також подякував дніпрянам і мешканцям області за високий рівень самоорганізації, оперативне передання відомостей про ворожі мітки та чітке дотримання комендантської години.