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Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 107-й день войны

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Пятница 10 июня 2022 15:49
Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 107-й день войны Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Тактика врага на большинстве фронтов сейчас смахивает на оперативную паузу. В то же время после анонсированного наступления на Запорожье военно-гражданская администрация Днепропетровской области и штаб обороны предложили свою помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона на "Днепр TV".

"Мы направили туда строительные мощности. Сейчас там возводятся около трех линий обороны", - сказал Корбан.

По его убеждению, сейчас важна коллективная безопасность и взаимопомощь: "поэтому мы помогаем всем, где это возможно".

Корбан также отметил, что такие стратегические коммуникации, как река Днепр, побережье Азовского моря - от Бердянска до Херсона - являются жизненно важными территориями для определения геополитического положения Украины в мире.

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