Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 107-й день войны
Тактика врага на большинстве фронтов сейчас смахивает на оперативную паузу. В то же время после анонсированного наступления на Запорожье военно-гражданская администрация Днепропетровской области и штаб обороны предложили свою помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона на "Днепр TV".
"Мы направили туда строительные мощности. Сейчас там возводятся около трех линий обороны", - сказал Корбан.
По его убеждению, сейчас важна коллективная безопасность и взаимопомощь: "поэтому мы помогаем всем, где это возможно".
Корбан также отметил, что такие стратегические коммуникации, как река Днепр, побережье Азовского моря - от Бердянска до Херсона - являются жизненно важными территориями для определения геополитического положения Украины в мире.