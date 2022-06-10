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Корбан розповів про ситуацію у Дніпропетровській області на 107-й день війни

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П'ятниця 10 червня 2022 15:49
Корбан розповів про ситуацію у Дніпропетровській області на 107-й день війни Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Тактика ворога на більшості фронтів нині скидається на оперативну паузу. Водночас після анонсованого наступу на Запоріжжя військово-цивільна адміністрація Дніпропетровської області та штаб оборони запропонували свою допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час телемарафону на "Дніпро TV".

"Ми направили туди будівельні потужності. Нині там зводяться близько трьох ліній оборони", - сказав Корбан.

На його переконання, зараз важливою є колективна безпека та взаємодопомога: "Тож ми допомагаємо всім, де це можливо".

Корбан також наголосив, що такі стратегічні комунікації, як річка Дніпро, побережжя Азовського моря - від Бердянська до Херсона - є надважливими територіями для визначення геополітичного становища України у світі.

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