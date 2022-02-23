Корбан рассказал, чему днепрян будут учить в городском Центре теробороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корбана.

По его мнению, понятие территориальной обороны должно быть разделено на несколько составляющих, а именно:

штатные батальоны, где контингент каждого составляет 200-400 человек. Всего в области их будет около семи, они будут нести постоянную службу, получая задания от ВСУ, а также охранять объекты критической инфраструктуры;

гражданскую часть, которая призвана подготовить население к кризисным ситуациям;

резервистов, с которыми заранее будет подписан контракт. Эти люди будут иметь свое мобилизационное задание в случае кризиса или войны.

"Я думаю, что это будет таким образом устроено: часть людей, которая будет в этом задействована - это военные инструкторы. Инструкторы по стрельбе, инструкторы по IT, по информационным войнам и так далее. По целому ряду направлений мы подбираем людей, зовем этих людей из лиц гражданского населения, которые готовы преподавать", - объясняет Корбан.

Представителям теробороны будет предложен ряд различных разделов - начиная от игровых, спортивных видов гражданской обороны до отражения кибератак, информационных войн, медицинские курсы.

По словам Корбана, высокую активность демонстрирует молодежь и люди, принимавшие участие в АТО. Он считает, что задачей власти города является популяризация территориальной обороны.

"Люди должны понимать, что тероборона - это не только бегать с автоматом и стрелять по мишеням. Это много различных интересных задач - все это будет в хороших условиях, на свежем воздухе. Мы хотим создать образец по стандартам НАТО и надеемся, что проведем учения по теробороне с НАТО уже летом этого года", - резюмирует Корбан.