Корбан розповів, чому дніпрян навчатимуть у міському Центрі тероборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корбана.

На його думку, поняття територіальної оборони має бути поділено на кілька складових, а саме:

штатні батальйони, де контингент кожного складає 200-400 осіб. Загалом у області їх буде близько семи, вони нестимуть постійну службу, отримуючи завдання від ЗСУ, а також охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури;

громадянську частину, яка покликана підготувати населення до кризових ситуацій;

резервістів, із якими заздалегідь буде підписано контракт. Ці люди матимуть своє мобілізаційне завдання у разі кризи чи війни.

"Я думаю, що це буде таким чином влаштовано: частина людей, яка буде в цьому задіяна - це військові інструктори. Інструктори зі стрільби, інструктори з IT, з інформаційних війн і так далі. За цілою низкою напрямків ми підбираємо людей, кличемо цих людей з осіб цивільного населення, які готові викладати”, - пояснює Корбан.

Представникам тероборони буде запропоновано низку різних розділів - починаючи від ігрових, спортивних видів цивільної оборони до відбивання кібератак, інформаційних воєн, медичних курсів.

За словами Корбана, високу активність демонструє молодь та люди, які брали участь в АТО. Він вважає, що завданням влади міста є популяризація територіальної оборони.

"Люди повинні розуміти, що тероборона - це не тільки бігати з автоматом і стріляти по мішенях. Це багато різних цікавих завдань - все це буде в хороших умовах, на свіжому повітрі. Ми хочемо створити зразок за стандартами НАТО і сподіваємось, що проведемо навчання з тероборони з НАТО вже влітку цього року", - резюмує Корбан.