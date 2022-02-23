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Корбан розповів, чому дніпрян навчатимуть у міському Центрі тероборони

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Дніпро, Середа 23 лютого 2022 12:53
Корбан розповів, чому дніпрян навчатимуть у міському Центрі тероборони Фото: чому дніпрян навчатимуть у міському Центрі тероборони (dpchas.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Голова громадської ради при Дніпровській міськраді Геннадій Корбан розповів про подробиці роботи Центру тероборони у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корбана.

На його думку, поняття територіальної оборони має бути поділено на кілька складових, а саме:

  • штатні батальйони, де контингент кожного складає 200-400 осіб. Загалом у області їх буде близько семи, вони нестимуть постійну службу, отримуючи завдання від ЗСУ, а також охоронятимуть об'єкти критичної інфраструктури;
  • громадянську частину, яка покликана підготувати населення до кризових ситуацій;
  • резервістів, із якими заздалегідь буде підписано контракт. Ці люди матимуть своє мобілізаційне завдання у разі кризи чи війни.

"Я думаю, що це буде таким чином влаштовано: частина людей, яка буде в цьому задіяна - це військові інструктори. Інструктори зі стрільби, інструктори з IT, з інформаційних війн і так далі. За цілою низкою напрямків ми підбираємо людей, кличемо цих людей з осіб цивільного населення, які готові викладати”, - пояснює Корбан.

Представникам тероборони буде запропоновано низку різних розділів - починаючи від ігрових, спортивних видів цивільної оборони до відбивання кібератак, інформаційних воєн, медичних курсів.

За словами Корбана, високу активність демонструє молодь та люди, які брали участь в АТО. Він вважає, що завданням влади міста є популяризація територіальної оборони.

"Люди повинні розуміти, що тероборона - це не тільки бігати з автоматом і стріляти по мішенях. Це багато різних цікавих завдань - все це буде в хороших умовах, на свіжому повітрі. Ми хочемо створити зразок за стандартами НАТО і сподіваємось, що проведемо навчання з тероборони з НАТО вже влітку цього року", - резюмує Корбан.

Як повідомлялося, у Дніпрі буде створено міський Центр територіальної оборони. Це дозволить налагодити системну роботу органів оборони та безпеки міста, військової та цивільної влади.

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