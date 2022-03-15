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Корбан: ми не підпускаємо російські війська до кордонів Дніпропетровської області

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Вівторок 15 березня 2022 17:15
Корбан: ми не підпускаємо російські війська до кордонів Дніпропетровської області Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі та області ситуація стабільна. Дніпропетровська область мала час, аби підготуватися до спротиву окупаційним військам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час брифінгу.

За його словами, область надійно захищена по всьому периметру та тримає три фронти - південний, зона ООС і північний напрямок.

"Ми достатньо твердо стоїмо на ногах. У нас накопичено достатній контингент військ. Ви бачите, що працює також ППО, яка збиває ворожі ракети. Тож можу висловити з цього приводу певний оптимізм. Ми робимо все, аби надійно захистити область і фронти - щоб ворог не зміг перерізати комунікації між нашими військами, а ми могли забезпечувати людей продуктами і медикаментами", - сказав Корбан.

Він також зауважив, що Дніпро нині приймає велику кількість переселенців, більшість з яких вирушає далі, - до західних областей. На всіх вокзалах області є евакуаційні потяги та налагоджено необхідну логістику.

Корбан додав, що влада області та міст регіону працюють у координації та цілодобово стежать за безпековою ситуацією.

Також за інформацією керівника Центру тероборони Дніпра, те, що ворожі війська переходять в оборону на низці рубежів, свідчить про нестачу в них сил для продовження наступу.

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Генадій Корбан Дніпропетровська область
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