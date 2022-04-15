Корбан: ни одна область Украины не имеет такого количества рубежей обороны, как Днепропетровская
Днепропетровская область продолжает усиливать оборону. В регионе уже построен ее четвертый рубеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона.
"Это говорит о том, что врагу будет чрезвычайно сложно проникнуть сюда. Думаю, ни одна другая область в стране не имеет такого количества рубежей обороны", - заявил Корбан.
Он также добавил, что в настоящее время улучшилась ситуация с ПВО и акцентировал, что горожанам, которые не задействованы на непрерывных производствах, в бюджетной сфере или работе критической инфраструктуры - женщинам, детям, пожилым людям, всем, кто имеет возможность оставаться в западных регионах, лучше не спешить с возвращением.
Впрочем, это является исключительно рекомендацией, добавил он.
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