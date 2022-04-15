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Корбан: ни одна область Украины не имеет такого количества рубежей обороны, как Днепропетровская

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Пятница 15 апреля 2022 16:09
Корбан: ни одна область Украины не имеет такого количества рубежей обороны, как Днепропетровская Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Днепропетровская область продолжает усиливать оборону. В регионе уже построен ее четвертый рубеж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона.

"Это говорит о том, что врагу будет чрезвычайно сложно проникнуть сюда. Думаю, ни одна другая область в стране не имеет такого количества рубежей обороны", - заявил Корбан.

Он также добавил, что в настоящее время улучшилась ситуация с ПВО и акцентировал, что горожанам, которые не задействованы на непрерывных производствах, в бюджетной сфере или работе критической инфраструктуры - женщинам, детям, пожилым людям, всем, кто имеет возможность оставаться в западных регионах, лучше не спешить с возвращением.

Впрочем, это является исключительно рекомендацией, добавил он.

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