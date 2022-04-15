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Корбан: жодна область України не має такої кількості рубежів оборони, як Дніпропетровська

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П'ятниця 15 квітня 2022 16:09
Корбан: жодна область України не має такої кількості рубежів оборони, як Дніпропетровська Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Дніпропетровська область продовжує посилювати оборону. У регіоні вже збудовано її четвертий рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час телемарафону.

"Це говорить про те, що ворогу буде надзвичайно складно проникнути сюди. Думаю, жодна інша область в країні не має такої кількості рубежів оборони", - заявив Корбан.

Він також додав, що нині покращилася ситуація з ППО й акцентував, що містянам, які не задіяні на безперервних виробництвах, у бюджетній галузі чи роботі критичної інфраструктури - жінкам, дітям, літнім людям, всім, хто має можливість залишатися у західних регіонах, краще не поспішати з поверненням.

Утім, це є виключно рекомендацією, додав він.

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