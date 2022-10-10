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Корбан: ми повинні завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі міст РФ

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Понеділок 10 жовтня 2022 14:43
Корбан: ми повинні завдати ударів у відповідь по критичній інфраструктурі міст РФ Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: Ілона Свиридова

Україна має домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів щодо антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана у Facebook.

"Ми повинні негайно домогтися згоди та необхідних засобів озброєння від наших стратегічних партнерів з антивоєнної коаліції для завдання ударів у відповідь по критичній інфраструктурі російських міст, таких як Курськ, Воронеж, Білгород, Таганрог і Москва", - написав Корбан.

На його думку, ворог має чітко усвідомлювати, що Україна має чим відповісти.

Нагадаємо, сьогодні вранці російськіокупанти завдали масованих ракетних ударів по Києву та ряду міст України. Внаслідок ударів, за попередньою інформацією, багато загиблих та постраждалих.

У ворожі обстріли, зокрема, потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у низці міст та областей спостерігаються перебої зі світлом.

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