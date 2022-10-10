Корбан: мы должны нанести ответные удары по критической инфраструктуре городов РФ

Украина должна добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Корбана в Facebook.

"Мы должны немедленно добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва", - написал Корбан. По его мнению, враг должен четко осознавать, что у Украины есть чем ответить.