ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Корбан: мы должны нанести ответные удары по критической инфраструктуре городов РФ

Новина українською →
Понедельник 10 октября 2022 14:43
Корбан: мы должны нанести ответные удары по критической инфраструктуре городов РФ Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Илона Свиридова

Украина должна добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Корбана в Facebook.

"Мы должны немедленно добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов, таких как Курск, Воронеж, Белгород, Таганрог и Москва", - написал Корбан.

По его мнению, враг должен четко осознавать, что у Украины есть чем ответить.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по Киеву и ряду городов Украины. В результате ударов, по предварительной информации, много погибших и пострадавших.

Во вражеские обстрелы, в частности, попали объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в ряде городов и областей наблюдаются перебои со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Геннадий Корбан ракетный удар
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят