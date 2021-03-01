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Корбан купил долю в 50% торговой сети "Цитрус"

Автор: РБК-Украина

Бизнесмен Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на ТМ "Цитрус". Изменения вступили в силу с 25 февраля.

Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре.

Таким образом, Корбан вошел в бизнес вместо Дмитрия Зинченко, у которого с июля 2020 год корпоративный конфликт со вторым бенефициаром компании Григорием Топалом.

Напомним, "Цитрус" - специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Создана в 2000 году.

Сегодня сеть представлена более 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и других.

Кроме того, "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств.

ООО "ЗТ-Инвест", согласно данным госреестров, принадлежат свидетельства на ТМ "Цитрус" и логотип в различных вариациях.

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Новости Украины бизнесГеннадий Корбан
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