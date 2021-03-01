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Корбан купив частку в 50% торгової мережі "Цитрус"

Автор: РБК-Україна

Бізнесмен Геннадій Корбан став власником 50% частки в ТОВ "ЗТ-Інвес", яка володіє правами на ТМ "Цитрус". Зміни набули чинності з 25 лютого.

Про це свідчать дані в єдиному державному реєстрі.

Таким чином, Корбан увійшов в бізнес замість Дмитра Зінченка, у якого з липня 2020 рік корпоративний конфлікт з другим бенефіціаром компанії Григорієм Топалом.

Нагадаємо, "Цитрус" - спеціалізована мережа магазинів гаджетів і аксесуарів. Створена у 2000 році.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інші.

Крім того, "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів.

ТОВ "ЗТ-Інвест", відповідно до даних держреєстрів, належать свідоцтва на ТМ "Цитрус" і логотип в різних варіаціях.

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Новини України бизнесГенадій Корбан
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