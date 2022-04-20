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Корбан: Днепропетровская область принимает все необходимые меры, чтобы оказать сопротивление врагу

Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Оборонительные сооружения, которые строились вокруг Днепропетровской области, постоянно совершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в видеокомментарии 19 апреля.

"Город и область приняли более 5 тыс. раненых. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Мы также занимаемся логистикой военных", - сказал руководитель Центра теробороны.

Также, по его словам, в Днепре и других крупных городах области военные подразделения не находятся.

"Поэтому горожане могут не волноваться за это. Даже тероборона находится сейчас на так называемых позициях", - добавляет Корбан.

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