Корбан: Днепропетровская область принимает все необходимые меры, чтобы оказать сопротивление врагу

"Город и область приняли более 5 тыс. раненых. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Мы также занимаемся логистикой военных", - сказал руководитель Центра теробороны.

Также, по его словам, в Днепре и других крупных городах области военные подразделения не находятся.

"Поэтому горожане могут не волноваться за это. Даже тероборона находится сейчас на так называемых позициях", - добавляет Корбан.