Корбан: Дніпропетровська область вживає всіх необхідних заходів, аби чинити спротив ворогу

Оборонні споруди, що будувалися довкола Дніпропетровської області, постійно вдосконалюються. Також сформовано великі запаси харчів, води та медикаментів. Вжито і всіх заходів для відбиття хімічних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана у відеокоментарі 19 квітня.
"Місто та область прийняли більше 5 тис. поранених. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Ми також опікуємося логістикою військових", - сказав керівник Центру тероборони.
Також, ща його словами, у Дніпрі та інших великих містах області військові підрозділи не знаходяться.
"Тож містяни можуть не хвилюватися через це. Навіть тероборона знаходиться нині на так званих позиціях", - додає Корбан.
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