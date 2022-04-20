ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Корбан: Днепропетровская область принимает все необходимые меры, чтобы оказать сопротивление врагу

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 10:18
Корбан: Днепропетровская область принимает все необходимые меры, чтобы оказать сопротивление врагу Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Оборонительные сооружения, которые строились вокруг Днепропетровской области, постоянно совершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана в видеокомментарии 19 апреля.

"Город и область приняли более 5 тыс. раненых. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Мы также занимаемся логистикой военных", - сказал руководитель Центра теробороны.

Также, по его словам, в Днепре и других крупных городах области военные подразделения не находятся.

"Поэтому горожане могут не волноваться за это. Даже тероборона находится сейчас на так называемых позициях", - добавляет Корбан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Спикер Минобороны Александр Мотузяник: Решающая битва за Украину уже началась