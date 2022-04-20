Корбан: Дніпропетровська область вживає всіх необхідних заходів, аби чинити спротив ворогу

Оборонні споруди, що будувалися довкола Дніпропетровської області, постійно вдосконалюються. Також сформовано великі запаси харчів, води та медикаментів. Вжито і всіх заходів для відбиття хімічних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана у відеокоментарі 19 квітня.

"Місто та область прийняли більше 5 тис. поранених. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Ми також опікуємося логістикою військових", - сказав керівник Центру тероборони.

Також, ща його словами, у Дніпрі та інших великих містах області військові підрозділи не знаходяться.

"Тож містяни можуть не хвилюватися через це. Навіть тероборона знаходиться нині на так званих позиціях", - додає Корбан.