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Корбан: Дніпропетровська область вживає всіх необхідних заходів, аби чинити спротив ворогу

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Середа 20 квітня 2022 10:18
Корбан: Дніпропетровська область вживає всіх необхідних заходів, аби чинити спротив ворогу Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Оборонні споруди, що будувалися довкола Дніпропетровської області, постійно вдосконалюються. Також сформовано великі запаси харчів, води та медикаментів. Вжито і всіх заходів для відбиття хімічних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана у відеокоментарі 19 квітня.

"Місто та область прийняли більше 5 тис. поранених. Медзаклади забезпечені всім необхідним. Ми також опікуємося логістикою військових", - сказав керівник Центру тероборони.

Також, ща його словами, у Дніпрі та інших великих містах області військові підрозділи не знаходяться.

"Тож містяни можуть не хвилюватися через це. Навіть тероборона знаходиться нині на так званих позиціях", - додає Корбан.

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