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Корбан: Чаус ничего не знает, кроме одного эпизода, связанного с прошлой властью

Автор: РБК-Украина

Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус волею судеб попал в водоворот событий и по сути не владеет никакими ценными для спецслужб знаниями, кроме одного эпизода, связанного с прошлой властью.

Об этом заявил бизнесмен Геннадий Корбан.

"На мой взгляд - это невероятная история обычного судьи и обычного взяточника, которых у нас в стране сотни, тысячи. Этот человек попал в некий водоворот событий, неконтролируемый, при котором он выглядит в глазах людей, как резидент трех разведок, за которым гоняются НАБУ, СБУ, молдавские спецслужбы и которому то предоставляют, то не предоставляют убежище, которого похищают то туда, то обратно. И все это делается страшными начальниками", - отметил Корбан.

Нечто схожее, добавляет он, происходило и с ним, но не в таких масштабах.

"Моя версия - это какое-то проведение. С ним произошло все то, что произошло и со мной, только в очень гипертрофированном варианте. Его перевозили через границу чуть ли не первые особы личной охраны президента Порошенка, как говорится в документах НАБУ... Я лично считаю его глубоко несчастным человеком, потому что попасть в такой передел", - добавил Корбан.

По его мнению, это не история с похищением какого-то страшного преступника, а стечение обстоятельств, так как Чаус не является носителем каких-то знаний.

"Для меня это не история с похищением, с каким-то страшным преступником, которого ищут 2 страны, пол мира и 3 разведки. Это проведение... Чаус не является носителем каких-либо знаний, Чаус не является носителем вообще чего- либо. Он заложник обстоятельств", - резюмировал он.

Напомним, 4 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отметим, 6 августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП сообщили о завершении расследования по Чаусу и показали видео следственных действий.

Как известно, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Взятку судья закопал на огороде в банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса будто бы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.

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Геннадий КорбанНиколай Чаус