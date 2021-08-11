RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Корбан: Чаус нічого не знає, крім одного епізоду, пов'язаного з минулою владою

Автор: РБК-Україна

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус волею доль потрапив у вир подій і по суті не володіє ніякими цінними для спецслужб знаннями, крім одного епізоду, пов'язаного з минулою владою.

Про це заявив бізнесмен Геннадій Корбан.

"На мій погляд - це неймовірна історія звичайного судді і звичайного хабарника, яких у нас в країні сотні, тисячі. Ця людина потрапила в якийсь вир подій, неконтрольований, при якому він виглядає в очах людей, як резидент трьох розвідок, за яким ганяються НАБУ, СБУ, молдавські спецслужби і якому то надають, то не надають притулок, якого викрадають то туди, то назад. І все це робиться страшними начальниками", - зазначив Корбан.

Щось схоже, додає він, відбувалося і з ним, але не в таких масштабах.

"Моя версія - це якесь проведення. З ним сталося все те, що сталося і зі мною, тільки в дуже гіпертрофованому варіанті. Його перевозили через кордон мало не перші особи особистої охорони президента Порошенка, як йдеться в документах НАБУ... Я особисто вважаю його глибоко нещасною людиною, тому що потрапити в такий переділ", - додав Корбан.

На його думку, це не історія з викраденням якогось страшного злочинця, а збіг обставин, бо Чаус не є носієм якихось знань.

"Для мене це не історія з викраденням, з якимось страшним злочинцем, якого шукають 2 країни, пів світу і 3 розвідки. Це проведення... Чаус не є носієм будь-яких знань, Чаус не є носієм взагалі чого -небудь. Він заручник обставин", - резюмував він.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.

Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабара Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках. Правоохоронці намагалися його затримати, але суддя втік до Молдови.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. Відтоді ніхто не знав, де перебуває суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій КорбанМикола Чаус