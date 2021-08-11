Корбан: Чаус нічого не знає, крім одного епізоду, пов'язаного з минулою владою

"На мій погляд - це неймовірна історія звичайного судді і звичайного хабарника, яких у нас в країні сотні, тисячі. Ця людина потрапила в якийсь вир подій, неконтрольований, при якому він виглядає в очах людей, як резидент трьох розвідок, за яким ганяються НАБУ, СБУ, молдавські спецслужби і якому то надають, то не надають притулок, якого викрадають то туди, то назад. І все це робиться страшними начальниками", - зазначив Корбан.

Щось схоже, додає він, відбувалося і з ним, але не в таких масштабах.

"Моя версія - це якесь проведення. З ним сталося все те, що сталося і зі мною, тільки в дуже гіпертрофованому варіанті. Його перевозили через кордон мало не перші особи особистої охорони президента Порошенка, як йдеться в документах НАБУ... Я особисто вважаю його глибоко нещасною людиною, тому що потрапити в такий переділ", - додав Корбан.

На його думку, це не історія з викраденням якогось страшного злочинця, а збіг обставин, бо Чаус не є носієм якихось знань.

"Для мене це не історія з викраденням, з якимось страшним злочинцем, якого шукають 2 країни, пів світу і 3 розвідки. Це проведення... Чаус не є носієм будь-яких знань, Чаус не є носієм взагалі чого -небудь. Він заручник обставин", - резюмував він.