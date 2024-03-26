Не з кораблів. У ВМС уточнили, звідки Росія вчора запускала ракети по Україні

Атака на Київ 25 березня

Нагадаємо, що 25 березня вранці в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Згодом у Повітряних силах повідомили, що російські війська запустили по столиці дві ракети, які були знищені, але їх тип не називався.

Унаслідок цієї ракетної атаки було пошкоджено триповерхову будівлю спортзалу в Печерському районі, а у Солом'янському пошкоджені два приватних будинки. Крім того, в Голосіївському - залишки ракет впали в лісосмузі. Постраждало домогосподарство в Дарницькому районі. Внаслідок цієї атаки постраждало 10 людей.

Пізніше низка медіа з посиланням на медіа та експертні коментарі почала писати, що по Києву, імовірно, було завдано удару ракетами типу "Циркон". Мовляв, це стало відомо з огляду на ідентифікацію всіх уламків. Втім офіційного підтвердження цьому наразі немає.

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