Не с кораблей. В ВМС уточнили, откуда Россия вчера запускала ракеты по Украине

Российские войска при атаке на Киев 25 марта запускали ракеты с территории Крыма с наземных платформ. И они точно не запускались с кораблей.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Могу лишь отметить, что пусков этих ракет с кораблей не происходило", - сказал Плетенчук.
Отметим, что в СМИ распространяются сообщения, что оккупанты могли атаковать столицу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Эта информация пока официально не подтверждена. По крайней мере, спикер ВМС в комментарии РБК-Украина отметил, что такие ракеты с кораблей не запускались.
"Сейчас они используют для этого наземные пусковые, которые являются мобильными и перемещаются. Поэтому поразить подобные объекты довольно сложно. Это противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион"...Могу лишь отметить, что их (ракеты - ред.) запускали с территории Крыма с наземных платформ. И они точно не запускались с кораблей", - подытожил Плетенчук.
Напомним, что 25 марта утром в Киеве прогремели взрывы сразу после объявления воздушной тревоги. Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что российские войска запустили по столице две ракеты, их уничтожили, но их тип не назывался.
В результате этой ракетной атаки было повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе, а в Соломенском повреждены два частных дома. Кроме того, в Голосеевском - остатки ракет упали в лесополосе. Пострадало домохозяйство в Дарницком районе. В результате этой атаки пострадали 10 человек.
Позже ряд медиа со ссылкой на медиа и экспертные комментарии начали писать, что по Киеву, вероятно, был нанесен удар ракетами типа "Циркон". Мол, это стало известно, учитывая идентификацию всех обломков. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.
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