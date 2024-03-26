Не с кораблей. В ВМС уточнили, откуда Россия вчера запускала ракеты по Украине

"Могу лишь отметить, что пусков этих ракет с кораблей не происходило", - сказал Плетенчук.

Отметим, что в СМИ распространяются сообщения, что оккупанты могли атаковать столицу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Эта информация пока официально не подтверждена. По крайней мере, спикер ВМС в комментарии РБК-Украина отметил, что такие ракеты с кораблей не запускались.

"Сейчас они используют для этого наземные пусковые, которые являются мобильными и перемещаются. Поэтому поразить подобные объекты довольно сложно. Это противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион"...Могу лишь отметить, что их (ракеты - ред.) запускали с территории Крыма с наземных платформ. И они точно не запускались с кораблей", - подытожил Плетенчук.