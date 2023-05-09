Кораблі зернової ініціативи не перевірялися протягом двох днів, - ООН

Судна, які курсують у рамках зернової ініціативи, не перевірялися вже протягом останніх двох днів.
Про це повідомив Офіс координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
Так, протягом останніх двох днів жодне судно не перевірялося в рамках укладеної за посередництвом ООН угоди щодо сприяння експорту зерна з України.
"Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) учора і сьогодні не проводив перевірок", - говориться у заяві, де уточнюється, що рівень перевірок знизився з початку місяця.
Як повідомлялося, Росія вкотре відмовилася реєструвати кораблі на вхід і проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила "зернову ініціативу". Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості РФ у продовженні "зернової угоди", а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.
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