Кораблі зернової ініціативи не перевірялися протягом двох днів, - ООН

Так, протягом останніх двох днів жодне судно не перевірялося в рамках укладеної за посередництвом ООН угоди щодо сприяння експорту зерна з України.

"Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) учора і сьогодні не проводив перевірок", - говориться у заяві, де уточнюється, що рівень перевірок знизився з початку місяця.

Як повідомлялося, Росія вкотре відмовилася реєструвати кораблі на вхід і проводити їх інспекції. Країна-агресор фактично зупинила "зернову ініціативу". Такий підхід повністю суперечить умовам чинної угоди.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не шукає зацікавленості РФ у продовженні "зернової угоди", а очікує на виконання домовленостей з партнерами з цієї ініціативи.