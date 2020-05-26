Корабли РФ зафиксировали около украинских газовых месторождений в Черном море

Фото: украинский морской пограничник (dpsu.gov.ua)

Пограничники на площади более 6 000 кв. миль обеспечили безопасность судоходства гражданских судов

Украинские морские пограничники во время патрулирования в территориальном море зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе газоконденсатных украинских месторождений. После чего пограничная служба сообщила компетентным органам для соответствующего реагирования.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом в районе газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ, к тому же на тех, что ближе к ТОТУ, службу несут корабли Береговой охраны ПС ФСБ РФ. Кроме охраны газодобывающих объектов, они защищают "самоустановленную" границу. На самоподъемных буровых установках есть признаки продолжения производственной деятельности. Все материалы обобщены и переданы в компетентные органы для соответствующего реагирования.

Также сообщается, что пограничники во время патрулирования обнаружили 145 судов. Они провели опрос более десятка судов заграничного и прибрежного плавания во время многодневного пребывания в море корабельно-катерним составом. Всего на площади более 6 000 кв. миль обеспечена безопасность судоходства гражданских судов.

Напомним, украинский флагман "Гетман Сагайдачный" во время проведения стрельб в Черном море зафиксировал корабли российского Черноморского флота, которые нарушали морское право.

Кроме того, в исключительной морской зоне Украины вблизи Одесского газового месторождения был обнаружен российский ракетный катер.

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Автор: Андрей Козловский