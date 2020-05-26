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Кораблі РФ зафіксували біля українських газових родовищ у Чорному морі

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 15:25
Кораблі РФ зафіксували біля українських газових родовищ у Чорному морі
Фото: український морський прикордонник (dpsu.gov.ua)

Прикордонники на площі у понад 6 000 кв. миль забезпечили безпеку судноплавства цивільних суден

Українські морські прикордонники під час патрулювання в територіальному морі зафіксували кораблі ЧФ РФ у районі газоконденсатних українських родовищ. Після чого прикордонна служба повідомила компетентні органи для відповідного реагування.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Таким чином в районі газоконденсатних родовищ виявлено присутність кораблів ЧФ РФ, до того ж на тих, що ближче до ТОТУ, службу несуть і кораблі Берегової охорони ПС ФСБ РФ. Окрім охорони газовидобувних об’єктів, прикордонники боронять "самовстановлений" кордон. На самопідйомних бурових установках наявні ознаки продовження виробничої діяльності. Всі матеріали узагальнено і передано до компетентних органів для відповідного реагування.

Також повідомляється, що прикордонники під час патрулювання виявили 145 суден. Вони здійснили опитування понад десяток суден закордонного та прибережного плавання під час кількаденного перебування в морі корабельно-катерним складом. Загалом на площі у понад 6 000 кв. миль забезпечено безпеку судноплавства цивільних суден.

Нагадаємо, український флагман "Гетьман Сагайдачний" під час проведення стрільб у Чорному морі зафіксував кораблі російського Чорноморського флоту, які порушували морське право.

Крім того, у виключній морській зоні України поблизу Одеському газового родовища був виявлений російський ракетний катер.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Російська ФедераціяЧорне морепограничникикорабль
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