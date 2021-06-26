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Корабли РФ проведут стрельбы вблизи британского авианосца в Средиземном море

Автор: Юлия Струк

Корабли постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море в субботу проведут стрельбы вблизи авианосной ударной группы британского Королевского военно-морского флота, возглавляемого авианосцем Queen Elizabeth. Они должны провести пуски в районе к югу от Кипра.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ракетные стрельбы носят учебный характер.

Указано, что в этом же районе до 30 июня действует палубная авиация британского авианосца Queen Elizabeth.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о начале на востоке Средиземного моря маневров с участием кораблей, подлодок и авиации. По словам российских военных, в учении задействованы пять кораблей.

Напомним, Госдепартамент США прокомментировал инцидент с обстрелом РФ британского эсминца Defender в Черном море. Внешнеполитическое ведомство выразило глубокую обеспокоенность действиями России и подтвердило поддержку союзников, а также территориальную целостность Украины.

Как писало РБК-Украина, 23 июня Россия заявила, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

В Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

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Российская ФедерацияВеликобританияСредиземное мореСтрельба