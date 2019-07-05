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Корабли РФ отрабатывают боевую подготовку в Черном море на фоне учений НАТО

Новости » Политика    05.07.2019 - 07:16
Корабли РФ отрабатывают боевую подготовку в Черном море на фоне учений НАТО
Иллюстративное фото (mil.ru)

В мероприятиях принимают участие около 10 российских кораблей

Отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки на фоне военно-морских учений НАТО Sea Breeze-2019. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что корабли отрабатывают ряд плановых мероприятий боевой подготовки в акватории Черного моря. Всего в учении задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные "Орехово-Зуево" и "Мираж", несколько ракетных катеров.

"При этом корабли продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря и отрабатывают элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры", - говорится в сообщении. 

Также известно, что на завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Ранее сообщалось, что в порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений "Си Бриз-2019" зашли пять кораблей стран НАТО

РБК-Украина писало, что Россия направила свои корабли для контроля учений "Си Бриз-2019", организованных Украиной и НАТО.

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