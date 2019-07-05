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Кораблі РФ відпрацьовують бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО

Новини » Політика    05.07.2019 - 07:16
Кораблі РФ відпрацьовують бойову підготовку в Чорному морі на тлі навчань НАТО
Ілюстративне фото (mil.ru)

У заходах беруть участь близько 10 російських кораблів

Загін кораблів Чорноморського флоту Росії приступив до планових заходів бойової підготовки на тлі військово-морських навчань НАТО Sea Breeze-2019. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що кораблі відпрацьовують низку планових заходів бойової підготовки в акваторії Чорного моря. Всього у навчаннях задіяно близько 10 кораблів, у тому числі великі десантні "Азов" і "Цезар Куніков", малі ракетні "Орехово-Зуєво" і "Міраж", кілька ракетних катерів.

"При цьому кораблі продовжують контролювати діяльність кораблів НАТО в північно-західній частині Чорного моря і відпрацьовують елементи спільного плавання та бойового маневрування в морських полігонах, а також здійснюють перестроювання в складні устрої та спільні ордери", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що на завершальному етапі навчання в полігонах бойової підготовки Чорноморського флоту кораблі проведуть ракетні та артилерійські стрільби по морським та повітряним цілям із зенітних ракетних і артилерійських комплексів.

Раніше повідомлялося, що в порт Одеси в рамках багатонаціональних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019" зайшли п'ять кораблів країн НАТО.

РБК-Україна писало, що Росія направила свої кораблі для контролю навчань "Сі Бриз-2019", організованих Україною і НАТО.

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