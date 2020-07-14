Корабли НАТО вошли в Черное море для военных учений

Подразделения Постоянной морской команды НАТО (SNMG2) и Постоянная группа НАТО по (SNMCMG2)

Объединенного командования ВМС НАТО.

Подразделение SNMG2 прибыло в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

Суда SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

Напомним, корабли НАТО после учений в Черном море зайдут в порт Одессы.

Кроме того, в течении последнего месяца в акваторию Черного моря вошли несколько кораблей НАТО.Корабли