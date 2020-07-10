ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Корабли НАТО после учений в Черном море зайдут в порт Одессы

Черное море, Пятница 10 июля 2020 17:53
Корабли НАТО после учений в Черном море зайдут в порт Одессы
Фото: корабли НАТО (headtopics.com)
Автор: Роман Калиниченко

Корабли Альянса примут участие в нескольких учебных программах

Средиземноморская военная флотилия НАТО примет участие в масштабных учениях в Черном море. После учебных маневров корабли зайдут в порт Одессы.

Об этом сообщает испанское ABC.

В морской группе 4 корабля: два эскортных (SNMG) и два противоминных (SNMCMG) с повышенной готовностью. Возглавляет флотилию фрегат "Альваро-де-Басан" (F-101).

Корабли, как ожидается, примут участие в нескольких учениях, организованных членами и партнерами НАТО. Украинские учения называются Sea Shield.

Корабли НАТО, согласно плану, покинут Черное море через 21 день. Но до этого посетят Одессу, которая находится в 380 км от базы Черноморского флота РФ в Севастополе.

Напомним, в течении последнего месяца в акваторию Черного моря вошли несколько кораблей НАТО.

Ранее сообщалось, что из-за действий России Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НАТОЧерное море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь