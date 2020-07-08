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В Черное море вошли военные корабли НАТО

Среда 08 июля 2020 обновлено 00:53
В Черное море вошли военные корабли НАТО
Фото: испанский тральщик Tambre (flickr.com/Mick Bentley)
Автор: Дмитрий Левицкий

В то же время американский корабль Porter покидает Черное море

Во вторник, 7 июля, в Черное море вошли корабли Североатлантического альянса (НАТО). В то же время американский ракетный эсминец Porter начал выход из акватории Черного моря.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Так, в Черное море вошли флагман Военно-морских сил Греции - плавучая база снабжения Aliakmon, а также испанский и итальянский тральщики искатели мин Tambre и Gaeta.

Американский эсминец Porter, который с 17 июня находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками, начал переход в Средиземное море.

Отметим, что эсминец США Porter входил в Черное море второй раз за год.

Напомним, 19 июня в Черное море вошел десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill с морскими пехотинцами на борту.

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