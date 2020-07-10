Корабли НАТО после учений в Черном море зайдут в порт Одессы

Средиземноморская военная флотилия НАТО примет участие в масштабных учениях в Черном море. После учебных маневров корабли зайдут в порт Одессы.

Об этом сообщает испанское ABC.

В морской группе 4 корабля: два эскортных (SNMG) и два противоминных (SNMCMG) с повышенной готовностью. Возглавляет флотилию фрегат "Альваро-де-Басан" (F-101).

Корабли, как ожидается, примут участие в нескольких учениях, организованных членами и партнерами НАТО. Украинские учения называются Sea Shield.

Корабли НАТО, согласно плану, покинут Черное море через 21 день. Но до этого посетят Одессу, которая находится в 380 км от базы Черноморского флота РФ в Севастополе.

Напомним, в течении последнего месяца в акваторию Черного моря вошли несколько кораблей НАТО.

Ранее сообщалось, что из-за действий России Украина и НАТО усилят присутствие в черноморском регионе.