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Кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси

Чорне море, П'ятниця 10 липня 2020 17:53
Кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси
Фото: кораблі НАТО (headtopics.com)
Автор: Роман Калиниченко

Кораблі Альянсу візьмуть участь у кількох навчальних програмах

Середземноморська військова флотилія НАТО візьме участь у масштабних навчаннях у Чорному морі. Після учбових маневрів кораблі зайдуть у порт Одеси.

Про це повідомляє іспанське ABC.

В морській групі 4 кораблі: два ескортних (SNMG) і два протимінних (SNMCMG) з підвищеною готовністю. Очолює флотилію фрегат "Альваро де Басан" (F-101).

Кораблі, як очікується, візьмуть участь в навчаннях, організованих членами та партнерами НАТО. Українські навчання називаються Sea Shield.

Кораблі НАТО, згідно з планом, покинуть Чорне море через 21 день. Але до цього відвідають Одесу, яка знаходиться за 380 км від бази Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Нагадаємо, протягом останнього місяця в акваторію Чорного моря увійшли декілька кораблів НАТО.

Раніше повідомлялося, що через дії Росії Україна і НАТО посилять присутність в чорноморському регіоні.

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