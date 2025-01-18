Кораблі НАТО почали патрулювати Балтійське море після пошкодження підводних кабелів

Військові кораблі НАТО цього тижня почали патрулювати Балтійське море. Частина кораблів стала на якір у Мінній гавані Таллінна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Військові кораблі почали патрулювання в рамках програми Baltic Guard.
У Таллінні кинули якір три кораблі НАТО. Один з них - фрегат королівського флоту Нідерландів Tromp, який очолює ескадру. Це зенітно-штабний корабель. У 2010 році Tromp брав участь в антипіратській операції біля узбережжя Африки, під час якої відправлена з корабля штурмова група тричі атакувала піратські судна.
У гавані біля столиці Естонії знаходяться ще два кораблі НАТО - німецький тральник Datteln і гідрографічне судно Luymes зі змішаним нідерландсько-бельгійським екіпажем.
Кількість кораблів, які беруть участь у патрулюванні Балтійського моря, не визначена і буде змінюватися залежно від ситуації. Велику роль у місії Baltic Guard відіграє співпраця військово-морських сил Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. В рамках слідства було затримано судно Eagle S, яке входить до "тіньового флоту" танкерів РФ.
До цього було обірвано два інших кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною. Серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 з російським капітаном.
Після цих інцидентів було запропоновано запустити програму для захисту Балтійського моря від загроз з боку Росії.
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