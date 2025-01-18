Кораблі НАТО почали патрулювати Балтійське море після пошкодження підводних кабелів

Військові кораблі почали патрулювання в рамках програми Baltic Guard.

У Таллінні кинули якір три кораблі НАТО. Один з них - фрегат королівського флоту Нідерландів Tromp, який очолює ескадру. Це зенітно-штабний корабель. У 2010 році Tromp брав участь в антипіратській операції біля узбережжя Африки, під час якої відправлена ​​з корабля штурмова група тричі атакувала піратські судна.

У гавані біля столиці Естонії знаходяться ще два кораблі НАТО - німецький тральник Datteln і гідрографічне судно Luymes зі змішаним нідерландсько-бельгійським екіпажем.

Кількість кораблів, які беруть участь у патрулюванні Балтійського моря, не визначена і буде змінюватися залежно від ситуації. Велику роль у місії Baltic Guard відіграє співпраця військово-морських сил Естонії, Фінляндії, Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Литви та Латвії.