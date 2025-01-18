Корабли НАТО начали патрулировать Балтийское море после повреждения подводных кабелей

Военные корабли начали патрулирование в рамках программы Baltic Guard.

В Таллинне бросили якорь три корабля НАТО. Один из них - фрегат королевского флота Нидерландов Tromp, который возглавляет эскадру. Это зенитно-штабной корабль. В 2010 году Tromp участвовал в антипиратской операции у побережья Африки, во время которой отправленная с корабля штурмовая группа трижды атаковала пиратские суда.

В гавани возле столицы Эстонии находятся еще два корабля НАТО - немецкий тральщик Datteln и гидрографическое судно Luymes со смешанным нидерландско-бельгийским экипажем.

Количество кораблей, участвующих в патрулировании Балтийского моря, не определено и будет меняться в зависимости от ситуации. Большую роль в миссии Baltic Guard играет сотрудничество военно-морских сил Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.