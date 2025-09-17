Кораблі НАТО перехопили російське судно у водах Швеції

Як повідомляють місцеві ЗМІ, російське судно вперше зіткнулося з проблемами з двигуном у шведських територіальних водах у суботу, 13 вересня. Воно почало дрейф у бік Данії. Також на судні сталося відключення електроенергії.

Варто зазначити, судно "Механік Степанов" було спущено на воду у 2025 році.

Данські та британські військові кораблі супроводжували російський корабель. Військово-морські сили Данії підтвердили це датському телеканалу TV2, але не надали додаткових подробиць про операцію.