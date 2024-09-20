Кораблі, літаки і 50 000 військових: США готуються до розширення війни на Близькому Сході

США зберегли посилену військову присутність на Близькому Сході. Американські сили там налічують наразі близько 50 000 військовослужбовців, більше 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів ВВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Сили США розподілені по всьому регіону як для захисту союзників, так і в якості чинника протидії нападу, заявили в коментарі агентству кілька офіційних осіб США.
USS Abraham Lincoln і три його есмінці знаходяться в Оманській затоці, два есмінці ВМС США знаходяться в Червоному морі. Підводний човен з керованими ракетами USS Georgia, який Остін відправив у регіон минулого місяця, був у Червоному морі та залишається в Центральному командуванні США, але офіційні особи відмовилися повідомити, де.
У східній частині Середземного моря знаходяться шість військових кораблів США, включаючи десантний корабель USS Wasp з 26-м експедиційним підрозділом морської піхоти на борту. Також в цьому районі знаходяться три міноносці ВМС.
Близько півдюжини винищувачів F/A-18 з USS Abraham Lincoln були переміщені на наземну базу в регіоні.
Минулого місяця ВПС направили додаткову ескадрилью передових винищувачів F-22, довівши загальну кількість ескадрилій наземних винищувачів на Близькому Сході до чотирьох.
Ці сили також включають ескадрилью штурмовиків A-10 Thunderbolt II, F-15E Strike Eagles і винищувачі F-16. Військово-повітряні сили не вказують, з яких країн літають літаки.
Вчора, 19 вересня, авіація Ізраїлю завдала ударів по низці об'єктів "Хезболли" на території Лівану. ЦАХАЛ атакував кілька десятків пускових установок "Хезболли". Також під атакою були інші об'єкти бойовиків.
Хезболла стверджує, що Ізраїль перетнув "червону лінію", угруповання пообіцяло продовжувати ракетні удари, які воно завдало після того, як бойовики ХАМАС, підтримувані Іраном, напали на Ізраїль 7 жовтня, поклавши початок війні в Газі.
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