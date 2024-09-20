Корабли, самолеты и 50 000 военных: США готовятся к расширению войны на Ближнем Востоке

Силы США распределены по всему региону как для защиты союзников, так и в качестве фактора противодействия нападению, заявили в комментарии агентству несколько официальных лиц США.

Военные корабли

USS Abraham Lincoln и три его эсминца находятся в Оманском заливе, два эсминца ВМС США находятся в Красном море. Подлодка с управляемыми ракетами USS Georgia, которую Остин отправил в регион в прошлом месяце, была в Красном море и остается в Центральном командовании США, но официальные лица отказались сообщить, где именно.

В восточной части Средиземного моря находятся шесть военных кораблей США, включая десантный корабль USS Wasp с 26-м экспедиционным подразделением морской пехоты на борту. Также в этом районе находятся три миноносца ВМС.

Около полудюжины истребителей F/A-18 из USS Abraham Lincoln были перемещены на наземную базу в регионе.

Самолеты

В прошлом месяце ВВС направили дополнительную эскадрилью передовых истребителей F-22, доведя общее количество эскадрилий наземных истребителей на Ближнем Востоке до четырех.

Эти силы также включают в себя эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II, F-15E Strike Eagles и истребители F-16. Военно-воздушные силы не указывают, из каких стран летают самолеты.