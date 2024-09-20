Кораблі, літаки і 50 000 військових: США готуються до розширення війни на Близькому Сході

США зберегли посилену військову присутність на Близькому Сході. Американські сили там налічують наразі близько 50 000 військовослужбовців, більше 10 військових кораблів і чотири ескадрильї винищувачів ВВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Сили США розподілені по всьому регіону як для захисту союзників, так і в якості чинника протидії нападу, заявили в коментарі агентству кілька офіційних осіб США.

Військові кораблі

USS Abraham Lincoln і три його есмінці знаходяться в Оманській затоці, два есмінці ВМС США знаходяться в Червоному морі. Підводний човен з керованими ракетами USS Georgia, який Остін відправив у регіон минулого місяця, був у Червоному морі та залишається в Центральному командуванні США, але офіційні особи відмовилися повідомити, де.

У східній частині Середземного моря знаходяться шість військових кораблів США, включаючи десантний корабель USS Wasp з 26-м експедиційним підрозділом морської піхоти на борту. Також в цьому районі знаходяться три міноносці ВМС.

Близько півдюжини винищувачів F/A-18 з USS Abraham Lincoln були переміщені на наземну базу в регіоні.

Літаки

Минулого місяця ВПС направили додаткову ескадрилью передових винищувачів F-22, довівши загальну кількість ескадрилій наземних винищувачів на Близькому Сході до чотирьох.

Ці сили також включають ескадрилью штурмовиків A-10 Thunderbolt II, F-15E Strike Eagles і винищувачі F-16. Військово-повітряні сили не вказують, з яких країн літають літаки.