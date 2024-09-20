Корабли, самолеты и 50 000 военных: США готовятся к расширению войны на Ближнем Востоке
США сохранили усиленное военное присутствие на Ближнем Востоке. Американские силы там насчитывают около 50 000 военнослужащих, более 10 военных кораблей и четыре эскадрильи истребителей ВВС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Силы США распределены по всему региону как для защиты союзников, так и в качестве фактора противодействия нападению, заявили в комментарии агентству несколько официальных лиц США.
Военные корабли
USS Abraham Lincoln и три его эсминца находятся в Оманском заливе, два эсминца ВМС США находятся в Красном море. Подлодка с управляемыми ракетами USS Georgia, которую Остин отправил в регион в прошлом месяце, была в Красном море и остается в Центральном командовании США, но официальные лица отказались сообщить, где именно.
В восточной части Средиземного моря находятся шесть военных кораблей США, включая десантный корабль USS Wasp с 26-м экспедиционным подразделением морской пехоты на борту. Также в этом районе находятся три миноносца ВМС.
Около полудюжины истребителей F/A-18 из USS Abraham Lincoln были перемещены на наземную базу в регионе.
Самолеты
В прошлом месяце ВВС направили дополнительную эскадрилью передовых истребителей F-22, доведя общее количество эскадрилий наземных истребителей на Ближнем Востоке до четырех.
Эти силы также включают в себя эскадрилью штурмовиков A-10 Thunderbolt II, F-15E Strike Eagles и истребители F-16. Военно-воздушные силы не указывают, из каких стран летают самолеты.
Обострение между Израилем и Хезболлой
Вчера, 19 сентября, авиация Израиля нанесла удары по ряду объектов "Хезболлы" на территории Ливана. ЦАХАЛ атаковал несколько десятков пусковых установок. Также под атакой оказались другие объекты боевиков.
Хезболла утверждает, что Израиль пересек "красную линию", группировка пообещала продолжать ракетные удары, которые она нанесла после того, как боевики ХАМАС, поддерживаемые Ираном, напали на Израиль 7 октября, положив начало войне в Газе.
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