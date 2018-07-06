После кораблекрушения на Пхукете 53 человека пропали без вести

Инцидент произошел во время возвращения лодки с туристами с острова Кох Рача

После кораблекрушения на Пхукете погиб один и пропали без вести 53 китайских туриста. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, инцидент случился во время возвращения прогулочной лодки с туристами с острова Кох Рача. В ней находилось около 90 пассажиров. Лодка была перевернута поднявшимися на море большими волнами. Один из пассажиров был найден мертвым в воде, на нем был спасательный жилет.

Кроме того, по сообщениям местных властей, в лодке было 12 гидов.

Так, всего за последние дни на море в провинции Пхукет произошли три инцидента с туристическими судами. О двух из них сообщалось ранее: в первом находились 97 человек, в другом - 39. Военным морякам удалось найти 90 человек, 40 оставались пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось, что японские власти по рекомендации национального метеорологического агентства приказали эвакуировать тысячи жителей из окрестностей города Киото из-за угрозы оползней в результате сильных дождей.