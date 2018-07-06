Після корабельної аварії на Пхукеті 53 людини пропали без вісті

Інцидент стався під час повернення човна з туристами з острова Кох Рача

Після корабельної аварії на Пхукеті загинув один і пропали безвісти 53 китайських туриста. Про це повідомляє Bangkok Post.

Як повідомляється, інцидент стався під час повернення прогулянкового човна з туристами з острова Кох Рача. В ній знаходилось близько 90 пасажирів. Човен був перевернутий великими хвилями. Один з пасажирів був знайдений мертвим у воді, на ньому був рятувальний жилет.

Крім того, за повідомленнями місцевої влади, в човні було 12 гідів.

Так, лише за останні дні на морі в провінції Пхукет відбулися три інциденти з туристичними судами. Про два із них повідомлялося раніше: у першому знаходилися 97 людей, в іншому - 39. Військовим морякам вдалося знайти 90 чоловік, 40 залишалися зниклими без вісті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що японська влада за рекомендацією національного метеорологічного агентства наказала евакуювати тисячі мешканців з околиць міста Кіото через загрозу зсувів в результаті сильних дощів.