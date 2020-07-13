Корабль ВМС США может сгореть до ватерлинии

Пожар на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего может продлиться несколько дней. Судно может сгореть до ватерлинии.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил Колин Стоуэлл, глава пожарной службы Сан-Диего.

Он отметил, что пожар тушат служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

В свою очередь, источник в американском минобороны сообщил телеканалу, что пожар, по предварительным данным, начался на "колодезной палубе", которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров.

Он также отметил, что информацию о возгорании на корабле доложили главе минобороны США Марку Эсперу.

Напомним, на базе Военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния) на десантном корабле USS Bonhomme Richard произошел пожар.

В результате пожара и последующего взрыва на корабле пострадали 17 моряков и четверо гражданских.

Отметим, что корабль находится на техническом обслуживании и на его борту на момент пожара находилось около 200 человек. Всего экипаж судна составляет около тысячи человек.