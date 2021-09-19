Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды.

"Успешное приводнение подтверждено", - говорится в сообщении компании SpaceX.

В состав экипажа вошли 38-летний миллиардер из США Джаред Айзекмэн, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, а также 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Известно, что Айзекмэн оплатил все четыре места на космическом корабле. При этом стоимость полета экипажа в космос не раскрывается.

Капсула была поднята на борт спасательного корабля GO Searcher, все четыре члена экипажа извлечены.