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Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике

Автор: Анна Полисученко

Корабль SpaceX с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике. Crew Dragon пробыл на орбите около трех суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал CNet.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды.

"Успешное приводнение подтверждено", - говорится в сообщении компании SpaceX.

В состав экипажа вошли 38-летний миллиардер из США Джаред Айзекмэн, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, а также 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Известно, что Айзекмэн оплатил все четыре места на космическом корабле. При этом стоимость полета экипажа в космос не раскрывается.

Капсула была поднята на борт спасательного корабля GO Searcher, все четыре члена экипажа извлечены.

Ранее мы писали, что появились первые космические фотографии экипажа миссии Inspiration4.

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