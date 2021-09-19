Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці

Космічний корабель Crew Dragon з першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди.

"Успішне приводнення підтверджено", - йдеться в повідомленні компанії SpaceX.

До складу екіпажу увійшли 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, 29-річна лікар з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річна професор геології Сайен Проктор, а також 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Відомо, що Айзекмен оплатив всі чотири місця на космічному кораблі. При цьому вартість польоту екіпажу в космос не розкривається.

Капсула була піднята на борт рятувального корабля GO Searcher, всі чотири члени екіпажу витягнуті.