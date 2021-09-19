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Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці

Автор: Анна Полисученко

Корабель SpaceX з першим цивільним екіпажем успішно приводнився в Атлантиці. Crew Dragon пробув на орбіті близько трьох діб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал CNet.

Космічний корабель Crew Dragon з першим у світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем після триденного польоту в неділю приводнився в Атлантиці поблизу Флориди.

"Успішне приводнення підтверджено", - йдеться в повідомленні компанії SpaceX.

До складу екіпажу увійшли 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, 29-річна лікар з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річна професор геології Сайен Проктор, а також 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Відомо, що Айзекмен оплатив всі чотири місця на космічному кораблі. При цьому вартість польоту екіпажу в космос не розкривається.

Капсула була піднята на борт рятувального корабля GO Searcher, всі чотири члени екіпажу витягнуті.

Раніше ми писали, що з'явилися перші космічні фотографії екіпажу місії Inspiration4.

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SpaceX