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Корабель з роботом "Федором" на борту не зміг пристикуватися до МКС

Новини » В світі    24.08.2019 - 11:18
Корабель з роботом "Федором" на борту не зміг пристикуватися до МКС
Фото: стикування (roscosmos.ru)

Через збій в системі стикування зібрали державну комісію

Транспортний корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" на борту не зміг пристикуватися до Міжнародної космічної станції (МКС) через збій в системі стикування. Про це повідомив "Роскосмос".

Згідно з повідомленням, транспортний корабель "Союз МС-14" знаходиться на відстані від МКС, стикування планується на резервну дату.

У центрі управління польотами почалося засідання держкомісії під головуванням генерального директора держкорпорації "Роскосмос" Дмитра Рогозіна, на якому розглядається ситуація і обговорюються заходи щодо усунення збою в системі стикування.

Корабель з роботом "Федором" на борту повинен був пристикуватися о 8.30, трансляція велася на сайті "Роскосмосу". Апарат у призначений час підійшов до МКС ближче ніж на 100 метрів, завис, а потім почав відходити, поки не опинився на відстані приблизно 300 м від станції.

Нагадаємо, робота "Федора" представили у 2016 році. Дмитро Рогозін заявив, що він увійде до складу російських екіпажів космічних кораблів. "Скомандував Федору: "Впав-віджався!" Він послухався і чудово виконав. Далеко піде цей Федір. Таких беруть в космонавти", - написав чиновник.

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