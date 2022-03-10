Корабль РФ совершил пять выстрелов в районе Одессы, - Братчук

В районе Одессы российские оккупанты совершили с корабля пять выстрелов в воздух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука.
Сообщается, что корабль РФ совершил пять выстрелов в воздух над Одессой. Все подробности уточняются.
Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, оккупанты стреляли в воздух, чтобы напугать Одессу.
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