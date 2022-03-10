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Корабль РФ совершил пять выстрелов в районе Одессы, - Братчук

Автор: Анна Шиканова

В районе Одессы российские оккупанты совершили с корабля пять выстрелов в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативного штаба Одесской ОВА Сергея Братчука.

Сообщается, что корабль РФ совершил пять выстрелов в воздух над Одессой. Все подробности уточняются.

Как отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, оккупанты стреляли в воздух, чтобы напугать Одессу.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский подписал закон о конфискации имущества РФ в Украине.

А также рассказывали о том, что центр Мариуполя снова подвергся авиаудару бомбами.

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